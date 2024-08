Auxiliar justifica ausência de trocas e não crê que morte de Izquierdo afetou rendimento do São Paulo

Apesar do revés, Cuberas ainda crê que o São Paulo tem as armas para buscar a virada em Belo Horizonte. O auxiliar vê o duelo em aberto e confia no elenco que tem à disposição.

"Pode ser que, vendo o resultado agora, pareça um erro. Mas acreditávamos que o time estava bem. Geramos muitas situações em bola parada, tiros livres, mas não conseguimos conectar. Por isso não fizemos as mudanças. Sentíamos que estávamos competindo bem. Atlético-MG é um time que tem posse de bola, costuma criar jogadas, e não tiveram chances de gol. A equipe esteve bem e confiamos que podemos reverter a série. Temos 90 minutos na volta. O duelo não está fechado. Temos uma boa equipe e muita fé que podemos reverter a série", disse.

O Tricolor entrou no gramado do Morumbis em meio ao clima de luto em função da morte de Juan Izquierdo, vítima de um mal súbito no estádio paulista na última quinta-feira. Zubeldía chegou a dizer no último fim de semana que os jogadores ficaram "abalados" com o caso, mas Cuberas não acredita que o falecimento do uruguaio, confirmado pelo Hospital Albert Einstein na última terça, tenha afetado o rendimento da equipe.

"Foi uma situação difícil. Mas não podemos dar desculpas de nada. O resultado não é o que queríamos. Mas, em campo, acredito que fomos bem. Os jogadores se dedicaram, se entregaram até o último minuto. Incomodamos uma equipe que está bem, fez grandes contratações. Não creio que afetou. Não podemos dar desculpas. A equipe tentou ganhar até o fim", afirmou.

O time de Luis Zubeldía, agora, terá que vencer em Belo Horizonte por dois gols de diferença para passar à semifinal. Se perder ou empatar, será eliminado. Já em caso de vitória por apenas um gol, o embate será decidido por meio das penalidades.

O próximo encontro entre São Paulo e Atlético-MG está agendado para dia 12 de setembro (quinta-feira), a partir das 21h45 (de Brasília), na Arena MRV.