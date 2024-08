Autor de gol contra o Juventude, Gustavo Henrique afirma: "Vamos tirar o Corinthians dessa situaçaõ"

O zagueiro Gustavo Henrique, autor do gol do Corinthians na derrota para o Juventude, deposita confiança no elenco, apesar do momento complicado. O beque citou a falta de eficiência do time, mas acredita que o conjunto vai tirar o clube dessa situação complicada, especialmente no Brasileirão.

"O jogo contra o Flamengo é o mais importante do ano, como vem sendo todos. Não falta comprometimento, vontade, estamos jogando bem, falta eficiência. A gente conversa muito todos os dias para não nos abalamos. Vamos tirar o Corinthians dessa situação", disse Gustavo em entrevista ao SporTV.

Em relação ao jogo desta quinta-feira, o defensor reconheceu que a equipe não foi bem na primeira etapa e lamentou que o Juventude abriu o placar no melhor momento do Corinthians no duelo.