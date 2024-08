Técnico do Chelsea manda recado para jogadores não relacionados: "Não vão ter minutos"

Técnico do Chelsea, Enzo Maresca disse, nesta quarta-feira, que não conta com os jogadores que treinam separado do restante do elenco. O treinador e a diretoria da equipe têm sido criticados pela alta quantidade de atletas presentes no plantel da equipe.

"Todos os jogadores que neste momento estão treinando separados não ganharão minutos caso fiquem", disse Maresca em entrevista coletiva.