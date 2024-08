São Paulo toma gol do Atlético-MG nos acréscimos e abre quartas da Copa do Brasil em desvantagem

Antes disso, entretanto, os times têm outros compromissos pela frente. O Tricolor mede forças diante do Fluminense neste domingo, no Maracanã, às 18h30, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Galo encara o Grêmio às 11h da manhã do mesmo dia, em Porto Alegre.

O jogo

O início do jogo foi estudado e de poucas emoções. O São Paulo parecia travado na marcação do Atlético-MG, que até então dominava as ações. O Galo, porém, não conseguia traduzir a superioridade em chances de gol.

O primeiro lance de perigo da partida ocorreu aos 18 minutos. Wellington Rato fez uma bela jogada na região central do campo, tabelou com Calleri e finalizou com a perna esquerda, mas Everson espalmou. O time visitante respondeu, aos 19, com Scarpa. Ele recebeu em velocidade, fintou Arboleda e bateu rasteiro, mas sem forças, nas mãos de Rafael.

Empurrado pela torcida, o São Paulo voltou a assustar aos 33 minutos. Mais uma vez por meio dos pés de Rato. Após boa trama coletiva, ele dominou na direita, ajeitou para o meio e chutou firme, mas novamente parou em bela defesa de Everson.

Segundo tempo