São Paulo é escalado com Sabino entre os titulares para jogo contra o Atlético-MG; veja times

O Tricolor poupou a maioria de seus titulares no fim de semana, diante do Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, seus principais jogadores estão descansados. Mesmo com uma escalação mista, a equipe ainda venceu a partida, por 2 a 1.

Já o Atlético-MG vem de derrota para o Fluminense, em casa, por 2 a 0, também pelo Brasileirão. Apesar do Galo ter se classificado às quartas da Copa do Brasil e da Libertadores, vive momento instável na temporada. Tanto que o seu treinador, Gabriel Milito, está pressionado.