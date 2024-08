Santos recebe proposta do Porto, de Portugal, pelo zagueiro Jair

O zagueiro foi reintegrado ao time de cima e assumiu a titularidade no início de julho. Desde então, vem formando dupla com Gil na equipe do técnico Fábio Carille. João Basso e Alex Nascimento são os reservas. Joaquim foi vendido ao Tigres, do México.

Jair renovou o seu contrato com o Santos em abril deste ano. O vínculo é válido até o final de 2026.

A informação foi inicialmente publicada pelo Diário do Peixe e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Relação com o Porto



Recentemente, o Santos acertou a contratação de Wendel Silva, que estava no Porto. O atacante de 24 anos, que atuava pela equipe B do time português, chegou por empréstimo até julho de 2025.

O centroavante já fez sua estreia, no último sábado, no empate de 0 a 0 com o Amazonas, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.