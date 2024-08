Renan tem nome registrado no BID e pode estrear pelo Santos

Renan deve ser relacionado pelo técnico Fábio Carille na partida desta sexta-feira, contra a Ponte Preta, pela 24ª rodada da Série B. A bola rola para o duelo na Vila Belmiro a partir das 21h30 (de Brasília).

O goleiro de 35 anos assinou vínculo com o Santos até o fim da atual temporada, com possibilidade de renovação por mais um ano. O arqueiro estava no Juventude desde o começo do ano, emprestado pelo Sport.

Com Renan, o Peixe chega ao terceiro reforço na atual janela de transferências. Anteriormente, o clube acertou as contratações do meia-atacante Billy Arce e do atacante Wendel Silva.