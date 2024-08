Problemas no Palmeiras: Mayke sofre lesão na panturrilha, e Vitor Reis tem edema na coxa

O lateral direito Mayke passou por exames no Palmeiras e teve constatada uma lesão na panturrilha direita. O clube também informou que o zagueiro Vitor Reis, desfalque contra o Cuiabá, na última rodada do Brasileirão, tem um edema na coxa direita. Ambos já estão em tratamento com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance

Com isso, o lateral volta a ser baixa no Verdão. Depois de se recuperar de dores também na panturrilha direita, o atleta voltou a campo contra o Dourado, quando foi titular. Contudo, precisou sair ainda na primeira etapa, sentindo o local novamente.

Na ocasião ele foi substituído por Marcos Rocha aos 21 minutos do primeiro tempo. Frustrado Mayke deixou o campo e caiu no choro no banco de reservas. Antes disso, ele havia se recuperado também de um edema na coxa direita. Na atual temporada, Mayke disputou 35 jogos.