Palmeiras elimina Santos e avança à semifinal do Campeonato Brasileiro sub-20

O Verdão ampliou aos 26. Após boa jogada pela esquerda, Luighi tabelou com Riquelme, foi até o fundo e cruzou na área. A defesa santista não conseguiu fazer a defesa firme, e Riquelme bateu livre perto da marca do pênalti e estufou a rede. Aos sete do segundo tempo, o Palmeiras chegou ao terceiro gol. Pela direita, Gilberto cruzou na área e Gabriel Simples acabou mandando contra.

Minutos depois, o Peixe assustou a defesa palmeirense. Após cobrança de escanteio, Alejandro Villarreal desviou de calcanhar e mandou por cima do gol. Por volta dos 25 minutos, o Verdão teve chances com Thalys, que mandou perto da trave, e com Patrick, que acertou o travessão. Pouco depois, Luighi ficou na cara do gol e João Fernandes saiu para fazer boa defesa. Nos acréscimos, Sorriso acertou a trave, Daniel tentou no rebote e mandou para fora.