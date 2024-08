Palmeiras cede empate ao Cruzeiro, mas avança no Brasileirão feminino e enfrenta o Corinthians na semi

O Palmeiras avançou à semifinal do Campeonato Brasileiro feminino, depois de empatar com o Cruzeiro, por 2 a 2, no Estádio Doutro Jayme Cintra, em Jundiaí (SP). Lais Estevam e Bruna Calderan anotaram para as Palestrinas, enquanto Luana e Gi Oliveira fizeram para o time mineiro.

O time comandado por Camilla Orlando já havia vencido o primeiro jogo por 2 a 1 e passou com o placar de 4 a 3 no agregado. Com isso, o Verdão volta a disputar a semifinal do campeonato nacional depois de cair nas quartas na última temporada. Na próxima etapa, as Palestrinas enfrentam o Corinthians, que passou pelo Red Bull Bragantino. O jogo de ida acontece neste domingo.