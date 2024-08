Luiz Gustavo vê derrota do São Paulo 'no detalhe' e alerta: 'Nada impossível'

O próximo encontro entre São Paulo e Atlético-MG está agendado para dia 12 de setembro (quinta-feira), a partir das 21h45 (de Brasília), na Arena MRV.

Antes disso, entretanto, os times têm outros compromissos pela frente. O Tricolor mede forças diante do Fluminense neste domingo, no Maracanã, às 18h30, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Galo encara o Grêmio às 11h da manhã do mesmo dia, em Porto Alegre.