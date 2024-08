Luisa Stefani e Bia Haddad estreiam com vitória no US Open

A brasileira Luisa Stefani e sua parceira holandesa Demi Schuurs estrearam com vitória nesta quarta-feira e avançaram à segunda rodada do US Open. As duas passaram pela dupla japonesa de Eri Hozumi e Shuko Ayoama por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

"Entramos com uma mentalidade super positiva, focadas no nosso jogo principalmente. Taticamente as conhecemos super bem, treinamos juntas em Cincinnati, faz pouco tempo. Sabíamos o que fazer, era mais questão de execução", disse Luisa.

A maioria dos games foram duros, com 30 iguais, elas tiveram várias chances. Foi questão de ter paciência, ficar no jogo, continuar melhorando e criar oportunidades para fechar. Fizemos bem isso nos dois sets e nos dá outra chance de melhorar para o próximo jogo", completou.