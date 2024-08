Flamengo empresta jovem Victor Hugo ao Goztepe, da Turquia

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Victor Hugo foi emprestado por um ano ao Goztepe, da Turquia. O empréstimo fez parte da negociação envolvendo a aquisição do meia-atacante Carlos Alcaraz. Agradecemos e desejamos muita sorte ao nosso Garoto do Ninho. #CRF pic.twitter.com/dcJrCG93et

? Flamengo (@Flamengo) August 28, 2024

Cria do Ninho, Victor Hugo subiu ao elenco profissional do Flamengo em 2022.

Ao todo, disputou 105 partidas com a camisa rubro-negra, marcou seis gols e deu seis assistências. O jovem ajudou nas conquistas da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, em 2022, e do Campeonato Carioca, no começo deste ano.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Bahia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova. A partida de volta acontece no dia 12 de setembro, às 21h45, no Maracanã.