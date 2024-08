Flamengo anuncia a contratação do meia-atacante Carlos Alcaraz; veja detalhes

O Flamengo anunciou, nesta quarta-feira, a contratação de Carlos Alcaraz. O meia-atacante de 21 anos estava no Southampton, da Inglaterra, e assinou um contrato válido até agosto de 2029.

Para anunciar o novo reforço, o clube carioca fez algumas brincadeiras com tênis em suas redes sociais. Isso porque o argentino tem o mesmo nome que o tenista Carlos Alcaraz, campeão de quatro Grand Slams e atual número 3 do mundo do ranking da ATP.