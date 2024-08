Esposa de Izquierdo agradece apoio e se despede: "Sentirei sua falta por toda a vida"

Por fim, Selena disse que sentirá a falta de Juan pelo resto de sua vida, e agradeceu o apoio e todas as orações feitas para Izquierdo.

"Sentirei sua falta por toda a minha vida e sei que sua ausência vai doer a cada passo. Você deixou muito para viver, muito caminho para percorrer. A partir de hoje só sonho com o dia do nosso reencontro e ver novamente aquele sorriso que enche minha alma. Obrigado a todos que pensaram nele e exerceram força de uma forma ou de outra", disse.

Após entrar no segundo tempo no jogo contra o São Paulo, Juan Izquierdo sofreu uma arritmia cardíaca e caiu no gramado do Morumbis. O jogador foi levado ao hospital Albert Einstein, onde ficou internado desde a última quinta-feira.

Dependendo de ventilação mecânica para sobreviver, o quadro do atleta piorou nos últimos dias. De acordo com o último boletim médico divulgado pelo hospital, Izquierdo faleceu às 21h38 (de Brasília) desta terça-feira, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória, associada à arritmia cardíaca.

Veja a carta aberta divulgada por Selena Izquierdo nesta quarta-feira:

"Hoje tenho que me despedir da minha metade, o amor da minha vida. Para muitos Juan Izquierdo, para mim Juanma, meu melhor amigo, meu marido, pai dos meus filhos, meus dois incondicionais. Hoje uma parte de mim morre com você.