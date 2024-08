Diretor do Corinthians informa terceiro valor diferente sobre empréstimo com empresário Igor

Em entrevista coletiva no começo de junho, o presidente Augusto Melo afirmou que Igor emprestou R$ 4 milhões para o clube contratar o lateral direito Matheuzinho, que veio do Flamengo. O mandatário trata Igor como um "amigo pessoal".

"É um amigo, grande empresário, que colocou dinheiro dentro do Corinthians. Ele não fez nenhuma transação de jogador, é um amigo particular, que não tem nada a ver com o Corinthians. Ele emprestou dinheiro, com juros muito abaixo. Ele está me ajudando a sair dessa situação. Emprestou 4 milhões da compra do Matheuzinho. Precisávamos desse jogador e ele emprestou dinheiro, com juros muito abaixo. Ele não fez um negócio aqui dentro, não tem qualquer porcentagem", disse Augusto, sem especificar se o valor em questão tratava-se de reais ou euros.

Igor possui trâmite no clube e chegou a ser registrado na sala de coletiva do CT Joaquim Grava durante a despedida de Cássio. O empresário atua formalmente no setor de transportes.

Para contratar Matheuzinho, o Corinthians topou pagar 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,4 milhões na cotação de fevereiro) ao Flamengo por 60% dos direitos econômicos do defensor, que assinou contrato até final de 2028.

Reunião no CORI



A Gazeta Esportiva apurou que a "confusão" sobre o valor do empréstimo com Igor não não foi a única durante a reunião. Outras dúvidas dos conselheiros não foram esclarecidas por ausência de informação ou erro na apresentação.