Cuiabá anuncia treinador que substituirá Petit

O Cuiabá agiu rápido no mercado e anunciou o substituto do treinador Petit nesta quarta-feira. O jovem Bernardo Franco, de 38 anos, assumirá a função e terá a missão de livrar o Dourado da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Atualmente, o Cuiabá ocupa a 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos conquistados. A equipe do Mato-Grosso, no entanto, possui duas partidas a menos.

Esta será a terceira passagem de Bernardo pelo Cuiabá, sendo a primeira como comandante principal. Antes, ele foi auxiliar técnico de António Oliveira.