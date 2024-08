Corinthians finaliza preparação para enfrentar o Juventude; veja provável escalação

O Corinthians encerrou na tarde desta quarta-feira a preparação para o jogo contra o Juventude, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. No CT Presidente Luiz Carvalho, do Grêmio, os atletas realizaram o último ensaio antes do duelo do mata-mata.

Para o jogo da Copa, o Corinthians pode ter duas novidades importantes. O volante José Martínez e o atacante Héctor Hernández estão registrados no BID e ficam à disposição da comissão técnica. O primeiro assumiu a camisa 70 do time, enquanto o segundo a 22.

Como baixa, o Corinthians segue sem contar com o volante Alex Santana (lesão no músculo posterior da coxa esquerda). Diego Palacios, Maycon e Ruan Oliveira seguem em recuperação de lesão grave no joelho.