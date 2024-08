Conmebol anuncia punições para atletas do Uruguai envolvidos em briga na Copa América

Nesta quarta-feira, o Tribunal de Disciplina da Conmebol puniu os jogadores do Uruguai envolvidos na briga com torcedores colombianos após a semifinal da última Copa América. Atacante do Liverpool, Darwin Núñez foi o mais afetado pela decisão, com cinco jogos de suspensão e multa de 20 mil dólares (cerca de R$ 110 mil). As punições são válidas apenas para jogos entre seleções em torneios da entidade sul-americana.

