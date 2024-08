CBF lamenta morte de Izquierdo e decreta minuto de silêncio nos jogos

Nesta terça-feira, o Nacional-URU comunicou o falecimento do zagueiro Juan Izquierdo, de 27 anos, após sofrer uma arritmia cardíaca. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), diante do ocorrido, se manifestou, lamentou a morte do jogador e determina um minuto de silêncio em jogos desta quarta-feira.

"A CBF lamenta profundamente a morte do zagueiro Juan Manuel Izquierdo. O futebol brasileiro fará um minuto de silêncio em todas as partidas organizadas pela entidade nesta quarta-feira e se solidariza com os familiares do atleta, com os jogadores, dirigentes e torcedores do Nacional pela perda irreparável", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O atleta estava internado na UTI do Hospital Albert Einstein, no Morumbi, depois de sofrer uma arritmia cardíaca em partida realizada na última quinta-feira, contra o São Paulo, no Morumbis, pelas oitavas de final da Libertadores.