Cacá atinge meta, e Corinthians vai comprar zagueiro por R$ 11 milhões

O Corinthians vai contratar o zagueiro Cacá em definitivo, depois do jogador superar 2200 minutos, condição prevista no acordo firmado com o Tokushima Vortis, do Japão. O Alvinegro vai adquirir 60% dos direitos econômicos do atleta por 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11 milhões). A informação da aquisição do atleta foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Outra meta ainda precisa ser cumprida para a diretoria alvinegra comprar os 40% restantes, conforme previsto no contrato. Caso isso se confirme, o clube vai desembolsar, no total, cerca de R$ 22 milhões por 100% dos direitos de Cacá.

Em março, o zagueiro de 25 anos foi contratado, junto ao Tokushima Vortis, por empréstimo, com duração até o final do ano. Desde então, Cacá disputou 30 jogos com a camisa alvinegra, marcou cinco gols e deu uma assistência.