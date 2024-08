Vasco anuncia contratação do atacante Jean David

O Vasco anunciou, nesta terça-feira, a contratação do atacante Jean David Meneses, junto ao Toluca, do México. O chileno de 31 anos assinou um contrato de dois anos com o Cruzmaltino, até junho de 2026.

"Estou muito feliz de estar aqui e chegar em um clube tão grande como o Vasco. O clube tem uma linda história e uma torcida fanática. E hoje poder defender esta camisa, é um orgulho muito grande", disse o jogador ao site oficial do clube.