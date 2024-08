Sport é superado pelo Brusque e perde a chance de se aproximar do G4 da Série B

Nesta terça-feira, pela 23ª rodada da Série B, o Sport visitou o Brusque na Ressacada, em Santa Catarina, e perdeu por 1 a 0. O gol foi marcado por Diego Mathias.

Com o resultado negativo, o Leão perdeu a chance de se aproximar do G4. Assim, ficou estacionado em nono, com os mesmos 32 pontos. Do outro lado, o Brusque subiu uma colocação. Agora, o time é o 18º, com 22 somados, três a menos em relação ao CRB, primeiro time fora da zona da degola.