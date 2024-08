Sem Pavón, Grêmio realiza treino técnico em reapresentação para enfrentar o Atlético-MG

Nesta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, o grupo do Grêmio se reapresentou após vitória sobre o Criciúma e iniciou os treinamentos com foco no Atlético-MG. Renato Portaluppi, treinador do Imortal Tricolor, sem Pavón (lesionado), comandou um trabalho técnico para o elenco, além de um coletivo.

Cristian Pavón, nesta manhã, passou por exame de ressonância magnética e teve diagnosticada uma lesão muscular grau 1b no músculo bíceps femoral da coxa direita. O atacante já iniciou tratamento com os fisioterapeutas do Grêmio, e uma previsão de recuperação não foi informada pelo clube.

O trabalho desta terça iniciou com o grupo todo reunido para o aquecimento e uma dinâmica de troca de passes rápidos, que trabalhou arranque e velocidade.