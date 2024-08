Sem Alan Franco, Ferraresi e Sabino acirram disputa pela titularidade no São Paulo contra o Atlético-MG

O São Paulo encara o Atlético-MG nesta segunda-feira, no Morumbis, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para este jogo, marcado para às 21h30 (de Brasília), o técnico Luis Zubeldía terá que decidir quem irá escalar no lugar do zagueiro Alan Franco, que está suspenso.

Ferraresi e Sabino figuram como as principais opções para suprir a ausência do argentino. Ambos foram titulares no triunfo diante do Vitória, por 2 a 1, no último domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com mais anos de São Paulo, Ferraresi seria a escolha natural para formar a dupla de zaga ao lado de Arboleda. Na atual temporada, o venezuelano possui 20 jogos, sendo 16 como titular, com um gol marcado. Contra o Vitória, o defensor teve uma boa atuação jogando como lateral-direito e não como zagueiro, sua posição de origem.