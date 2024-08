São Paulo vira sobre o Grêmio e abre vantagem nas quartas de final do Brasileiro feminino

Vitória de virada e vantagem no confronto! O @SaoPauloFC_Fem fez a alegria da torcida no último jogo de ida das #QuartasBRFem! ??

? Ricardo Oliveira pic.twitter.com/w3YpKAWzlv

? Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) August 26, 2024

Em busca do empate, o São Paulo conseguiu estufar as redes aos 48 minutos, por meio de Aline. Na etapa complementar, aos 32, ela voltou a anotar e garantiu a vitória da equipe paulista.

O segundo e decisivo confronto pelas quartas de final do Brasileiro feminino está marcado para as 14h45 (de Brasília) desta quinta-feira, no Canindé, com entrada gratuita. Em vantagem, o São Paulo avança com um empate.