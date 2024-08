São Bento e Portuguesa ficam no empate pelo confronto de ida das oitavas da Copa Paulista

Nesta terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Paulista, a Portuguesa visitou o São Bento no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, e empatou sem gols.

Com o resultado, a Lusa necessita de uma vitória simples no jogo da volta, dentro de seu estádio, para avançar às quartas de final da competição. Do outro lado, o São Bento terá que vencer fora de casa, algo que não aconteceu nas quatro partidas longe de seu mando no torneio. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

O jogo da volta será realizado neste sábado, às 15h (de Brasília), no Canindé.