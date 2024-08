Santos empresta lateral direito Nathan ao Internacional; veja detalhes

Sem muitas chances no clube alvinegro, Nathan deve ter espaço no elenco do Internacional. A lateral direita do clube tornou-se uma posição carente após a venda de Fabricio Bustos ao River Plate, da Argentina.

Nos últimos do time gaúcho, inclusive, Roger Machado vinha improvisando o volante Bruno Gomes no setor. O time colorado tem oscilado no Brasileirão e ocupa o 11º lugar da tabela, com 28 pontos, seis de vantagem para o Z4.