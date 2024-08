Recém-chegado no Fluminense, zagueiro Ignácio passa por cirurgia no joelho

INFORMAÇÃO: O zagueiro Ignacio foi submetido, na tarde desta segunda-feira (26/08), a uma Artroscopia do Joelho Esquerdo, para tratamento de uma lesão meniscal, ocorrida no dia 17/08, na partida contra o Corinthians. O procedimento, que foi realizado pela equipe médica do... pic.twitter.com/xkTRjBijm8

Vindo do Sporting Cristal, do Peru, Ignácio foi anunciado como reforço do Fluminense na metade de julho. Com a camisa do Tricolor das Laranjeiras, foram apenas duas partidas, sendo as duas como titular.

No departamento médico, Ignácio se junta aos laterais Marcelo e Diogo Barbosa, ao meia Renato Augusto e aos atacantes Germán Cano e Lelê. Agora, as opções de Mano Menezes na zaga são: Thiago Silva, Felipe Melo, Thiago Santos e Antônio Carlos,

Com a semana livre, o Fluminense volta a campo apenas no próximo domingo, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.