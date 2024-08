Palmeiras interrompe negociação pela contratação do atacante Gabigol, do Flamengo; veja situação

As negociações do Palmeiras para ter Gabigol, atacante do Flamengo, foram interrompidas. A conversa entre clube e estafe pararam há algum tempo e o atacante se afastou de ser reforço do Verdão para a próxima temporada, por enquanto.

Gabriel Barbosa tem contrato com o time rubro-negro até o fim de dezembro deste ano e ainda não definiu seu futuro. Depois de negar propostas de renovação com o Flamengo, o estafe do jogador se dispôs a conversar com outros clubes.

Em julho deste ano, o Palmeiras, que já vinha demonstrando interesse no jogador, enviou uma oferta de pré-contrato, que não foi assinada pelo atacante, porém. Portanto, o documento não está mais em pauta.