Palmeiras é premiado em três categorias da Confut Sudamericana 2024; confira

O Palmeiras conquistou três troféus no Prêmio Confut 2024, uma das premiações mais importantes do futebol sul-americano atualmente. A premiação ocorreu entre os dias 21 e 23 de agosto, durante o evento da Confut Sudamericana, realizado no Rio de Janeiro (RJ).

Finalista em dez de vinte categorias possíveis, o Verdão foi premiado em três delas. O clube foi escolhido como "Clube com Melhores Práticas de Gestão" e ainda levou a melhor nas categorias "Profissional Comercial" (Everaldo Coelho, diretor de Marketing) e "Profissional de Futebol de Formação" (João Paulo Sampaio, coordenador geral da base).

"Estes e outros prêmios conquistados pelo clube nos últimos anos são um reconhecimento da indústria do futebol e do mercado ao trabalho profissional e vitorioso que a nossa gestão vem fazendo. O Palmeiras é um clube responsável, com um projeto esportivo consolidado e em constante crescimento. Nossa ambição é fazer um Palmeiras cada vez melhor", disse a presidente Leila Pereira.