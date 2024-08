Nesta terça-feira, o Nacional-URU comunicou o falecimento do zagueiro Juan Izquierdo, de 27 anos. O atleta estava internado na UTI do Hospital Albert Einstein, no Morumbi, depois de sofrer uma arritmia cardíaca em partida realizada na última quinta-feira, contra o São Paulo, no Morumbis, pelas oitavas de final Libertadores.

Mais informações em instantes.