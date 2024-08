Juventus anuncia contratação por empréstimo de Francisco Conceição, do Porto

A Juventus anunciou na manhã desta terça-feira a contratação por empréstimo de um ano do jovem português Francisco Conceição, do Porto. O acordo entre as partes não conta com opção de compra.

No comunicado divulgado pelo Porto, foi informado mais detalhes da operação. A Juventus terá que desembolsar sete milhões de euros (R$ 42,8 milhões) fixos mais três milhões (R$ 18,3 milhões) em "variáveis dependentes da qualificação da Juventus para a próxima edição da Liga dos Campeões".