Jovem atacante João Neto retorna ao Fluminense após ser emprestado ao CRB

Com o retorno do atleta, o técnico Mano Menezes terá mais uma opção no ataque além de Kauã Elias. Já Germán Cano segue em fase de transição por conta da lesão sofrida no dia 1º de junho, em duelo contra o Juventude.

No Brasileirão, o Fluminense se encontra em 16º, com 24 pontos, dois a mais em relação ao Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento. Pela competição, a equipe retorna aos gramados no próximo domingo, diante do São Paulo, no Maracanã, pela 25ª rodada da Série B. A bola rola às 18h30 (de Brasília). Já o duelo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Atlético-MG, acontece no próximo dia 18, às 19h, no Maracanã.