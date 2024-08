Internacional anuncia contratação por empréstimo do lateral Nathan, do Santos

O lateral foi revelado pelo Vasco em 2020, mas não chegou a defender o clube carioca no profissional, já que foi contratado na mesma temporada pelo Boavista, também de Portugal. Ele marcou um gol e deu três assistências pelo time português.

Nathan chega para reforçar uma posição extremamente carente no elenco do Internacional. O técnico Roger Machado tem improvisado jogadores de outros setores na lateral direita desde a saída de Bustos, que foi negociado com o River Plate, da Argentina, no dia 9 de agosto.

O atleta já foi regularizado pelo Internacional no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está à disposição de Roger Machado. Nathan deve estrear pelo Colorado no domingo, contra o Juventude, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.