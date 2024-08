Hulk é liberado pelo DM do Atlético-MG e pode enfrentar o São Paulo; veja provável escalação

O torcedor do Atlético-MG recebeu uma grande notícia nesta terça-feira. O atacante Hulk, que tinha uma lesão na panturrilha direita, foi liberado pelo departamento médico do Galo e estará à disposição do treinador Gabriel Milito para enfrentar o São Paulo.

No treino desta terça-feira, o atacante participou normalmente com os demais companheiros. Ele vem desfalcando a equipe há cerca de um mês, quando o clube mineiro empatou com o CRB pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.