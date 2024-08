Emprestado pelo Santos ao Juventude, Lucas Barbosa recebe oferta de time espanhol

O atacante Lucas Barbosa, emprestado pelo Santos ao Juventude, recebeu uma oferta do Espanyol, clube da primeira divisão da Espanha. O time europeu deseja contar com o jogador de imediato, também por empréstimo.

Conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, o estafe do jogador viajou à Espanha para tratar diretamente com a diretoria do clube espanhol. O Peixe não se opõe ao negócio, mas antes de aceitar a proposta precisa entrar em um acordo com o Juventude, já que o atleta está emprestado à equipe gaúcha até o final deste ano.

Natural de Bebedouro, no interior de São Paulo, Lucas Barbosa vive o melhor momento de sua carreira com a camisa do Juventude. Na temporada atual, já são 11 gols e três assistências em 41 jogos disputados, 38 como titular.