Empresário que tem a receber do Corinthians penhora parte do valor da venda de Wesley; entenda

O ponta Wesley está vendido ao Al-Nassr e não é mais jogador do Corinthians. O Timão negociou o atleta por cerca de US$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões), mas não vai ter em mãos parte desse valor por conta de uma penhora feita pelo empresário André Cury, que tem dinheiro a receber do clube paulista.

Como determinado na Justiça de São Paulo, o Al-Nassr vai ter que depositar cerca de R$ 14 milhões em juízo para adquirir Wesley junto à CBF. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem da Gazeta Esportiva. Existe ainda a possibilidade remota do Corinthians conseguir um acordo amigável com Cury.

O montante de cerca de R$ 14 milhões se refere ao débito de direitos de imagem do clube com jogadores agenciados por André Cury. A dívida teve início no último mandato de Andrés Sánchez e perdura desde então.