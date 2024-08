Em casa, Coritiba ganha do Avaí e emenda terceira vitória consecutiva na Série B

Nesta terça-feira, no Couto Pereira, o Coritiba ganhou do Avaí por 1 a 0, em partida válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O tento, que decretou a terceira vitória consecutiva do Coxa, foi marcado por Bruno Melo.

Agora, com 33 pontos, o Coritiba sobe para a oitava colocação da Série B e está a seis unidades do Vila Nova, que abre o G4 da competição. Por sua vez, o Avaí permanece na sétima posição, com 34 pontos somados.