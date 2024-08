Dani Olmo marca em estreia, Barcelona vira sobre o Rayo Vallecano e dorme na ponta do Espanhol

Após a volta do intervalo, o Barcelona começou tomando a iniciativa no ataque, e Hansi Flick promoveu a estreia de Dani Olmo. Aos dois minutos, Yamal fez boa tabela com Koundé do lado direito da grande área. A bola ficou por último com o defensor, que finalizou em cima do zagueiro do Rayo Vallecano.

Lamine looking for the tie#LaLigaHighlights pic.twitter.com/0jlD0eFdW6 ? FC Barcelona (@FCBarcelona) August 27, 2024 Dois minutos depois, o clube catalão chegou muito perto de igualar o marcador. Gerard Martín enfiou bola para Raphinha, que invadiu a grande área e cruzou rasteiro. Lewandowski se jogou na bola na pequena área, mas não alcançou. Com sete minutos no relógio, o Barcelona ficou muito próximo do gol mais uma vez. Em cobrança de falta da entrada da área, Raphinha bateu direto para o gol e a bola passou raspando a trave esquerda do gol defendido por Cárdenas.