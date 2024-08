Cruzeiro x Internacional: confira onde assistir e prováveis escalações da partida pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira, Cruzeiro e Internacional duelam às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, com transmissão do Premiere. O confronto foi adiado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

As duas equipes se reencontram na Série A. No fim de semana, pela 24ª rodada, os gaúchos levaram a melhor no Beira-Rio, por 1 a 0.

O Cruzeiro tenta acabar com a série de maus resultados. Para isso, o técnico Fernando Seabra terá um importante retorno. O meia Matheus Pereira volta ao time após cumprir suspensão.