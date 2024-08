Cristiano Ronaldo revela planos sobre aposentadoria na Arábia Saudita

Já aos 39 anos de idade e desde 2023 no Al-Nassr, Cristiano Ronaldo falou sobre seus planos de aposentadoria e revelou que pretende encerrar a carreira na Arábia Saudita, em entrevista ao canal português NOW.

"Não sei se vou me aposentar em breve, em dois ou três anos. Mas provavelmente vou me aposentar aqui no Al-Nassr. Estou feliz aqui no clube, me sinto bem no país também. Estou feliz de jogar na Arábia Saudita e quero continuar", disse Cristiano Ronaldo.