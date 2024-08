Corinthians x RB Bragantino: onde assistir ao jogo de volta das quartas do Brasileiro feminino

O Corinthians recebe o Red Bull Bragantino no Canindé nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), em jogo válido pela volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino. Pela ida, as equipes empataram por 1 a 1 no Nabi Abi Chedid.

Onde assistir: O confronto terá transmissão do SporTV, canal por assinatura.

Na ida, o RB Bragantino abriu o placar com Jane Tavares logo no começo de partida. As Brabas empataram com Jaqueline, após cruzamento de Gabi Portilho.