Corinthians inicia venda de ingressos para duelo com o Flamengo pelo Brasileirão

Com apenas 22 pontos conquistados, o Timão está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 18ª posição. A equipe de Ramón Díaz vem de seis rodadas sem vitória. Por outro lado, o Flamengo ocupa a 4ª colocação, com 44 tentos somados.

Antes disso, o Corinthians volta a campo nesta quinta-feira, às 20 horas, quando visita o Juventude, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Alfredo Jacobi. O segundo jogo será realizado no dia 11 de setembro, na Neo Química Arena.