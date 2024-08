Com tema antirracista, Corinthians lança novo terceiro uniforme

Juntas, as Brabas abrem caminhos, conquistam respeito e lutam contra o racismo. Um novo manto inspirado nas nossas mulheres negras.



É uma pela outra. ??

Saiba mais sobre a nova camisa III do Timão em https://t.co/9mAYvh9iF8 pic.twitter.com/qgCBLVVsWR

? Corinthians (@Corinthians) August 27, 2024

A nova camisa possui grandes listras pretas e brancas, enquanto o escudo do Corinthians é dividido ao meio, com tons das duas cores. Um dos destaques da camisa é o logo invertido da Nike, marca esportiva do Timão. As faixas pretas e brancas ainda percorrem o calção e as meias.

O lançamento da nova camisa acontecerá apenas no dia 3 de setembro, terça-feira, através do site oficial da Nike. Seguindo o padrão dos preços das duas peças lançadas nesta temporada, o novo uniforme na versão torcedor deve custar R$ 350,00, enquanto o modelo jogador deve sair por R$ 700,00.