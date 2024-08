Com Hulk, Atlético-MG divulga lista de relacionados para duelo contra o São Paulo pela Copa do Brasil

? Confira a lista de atletas relacionados para a partida diante do São Paulo, no Morumbis, pela @CopaDoBrasilCBF!#VamoGalo ??? pic.twitter.com/sNNVVRkG27

Em contrapartida, um desfalque confirmado é o atacante Alisson, que teve constatada uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O jovem de 18 anos já iniciou o processo de recuperação na fisioterapia. Ele se junta ao meia Zaracho, que passou por uma cirurgia no último sábado para a correção de uma hérnia do esporte na região inguinal.

Além dos lesionados, Milito também não pode contar com o atacante Deyverson e com o volante Fausto Vera. Ambos já atuaram na Copa do Brasil por Cuiabá e Corinthians, respectivamente, e, portanto, não podem reforçar o Atlético-MG.