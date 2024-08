Palmeiras tem pontuação idêntica a de campanha campeã brasileira em 2023

O Palmeiras deixou as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores para trás e deu um passo importante para seguir na briga pelo Campeonato Brasileiro. No último sábado, o Alviverde venceu o Cuiabá, por 5 a 0, em duelo da 24ª rodada, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

Com o resultado, os comandados do técnico Abel Ferreira chegaram a 44 pontos, em terceiro lugar na tabela. O líder é o Fortaleza, com 48, enquanto o Botafogo está em segundo lugar, com 47. Dessa forma, o Verdão tem a mesma pontuação que tinha no Brasileirão de 2023 até a 24ª rodada. Na última edição o Verdão faturou a taça do torneio.

Neste ano, a equipe palmeirense tem uma vida ainda menos complicada. Em 2023, com 44 pontos, o Palmeiras era o vice-líder, com sete pontos de distância do líder, na ocasião, Botafogo. O terceiro colocado era o Grêmio, com 43. A competição terminou com o Alviverde levantando a taça, o time carioca em quinto lugar, e os gaúchos em segundo.