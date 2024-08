Atacante do Grêmio, Pavón sofre lesão na coxa e vira problema para Renato Gaúcho

O treinador Renato Gaúcho ganhou uma dor de cabeça. Nesta terça-feira, o Grêmio informou que o atacante Cristian Pavón passou por exame de ressonância magnética e teve diagnosticada uma lesão muscular grau 1b no músculo bíceps femoral da coxa direita.

A lesão teria ocorrido ainda no treinamento da última sexta-feira, quando o atleta começou a reclamar das dores. Inclusive, Pavón foi desfalque do Grêmio no jogo contra o Criciúma, no último domingo.