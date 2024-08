Sem espaço no Manchester City, João Cancelo é desejo de time de Neymar

Fora dos planos do Manchester City para a sequência da temporada, o lateral português João Cancelo é um dos grandes interesses do Al-Hilal, time de Neymar, da Arábia Saudita.. Em meio à saída iminente de Saud Abdulhamid para o futebol europeu, o atual campeão saudita vai ao mercado em busca de um "substituto de luxo", de acordo com The Guardian, da Inglaterra.

João Cancelo foi parte essencial da conquista da tríplice coroa do Manchester City, na temporada 2022/23. No início da temporada passada, ele teve uma desavença com o treinador Pep Guardiola e acabou sendo emprestado ao Barcelona.

Com o Barcelona não querendo exercer a opção de compra, Cancelo teve de retornar ao City no último mês, não sendo relacionado para nenhuma das duas partidas oficiais da equipe até aqui na temporada.