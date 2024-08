Seabra critica postura do Cruzeiro no 1º tempo e analisa decisão contra o Boca

Com o empate contra o Vitória, o Cruzeiro tem 37 pontos em 22 jogos no Brasileirão, ocupando o sétimo lugar na tabela. O próximo jogo do Cabuloso no torneio é neste domingo, contra o Internacional, às 16h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.

Antes, o Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida acontecerá nesta quinta-feira, às 21h30, no Mineirão.